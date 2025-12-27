Un quarto di secolo di biodiversità: festa alle Saline di Priolo

La Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo celebra i 25 anni dalla sua istituzione, avvenuta con Decreto Assessoriale n. 807/44 del 28 dicembre 2000, con un evento pubblico che si terrà domenica 28 dicembre 2025 a partire dalle ore 10.30, all’interno dell’area protetta.

La mattinata sarà dedicata a una passeggiata storica e naturalistica lungo i sentieri della Riserva, pensata come un racconto “in cammino” che ripercorre le principali tappe della nascita, dell’evoluzione e dei risultati raggiunti in un quarto di secolo di gestione. Un’occasione per riflettere sul valore della tutela ambientale e sul ruolo che la Riserva ha assunto nel tempo per il territorio di Priolo Gargallo e per l’intera Sicilia.

Istituita per tutelare il complesso sistema di bacini salmastri, canneti e vegetazione alofila, la Riserva Naturale Saline di Priolo si estende oggi su oltre 50 ettari ed è riconosciuta come uno dei più importanti esempi di rinascita ambientale della Sicilia. In questi 25 anni è diventata un punto di riferimento per l’avifauna del Mediterraneo centrale, ospitando numerose specie migratrici e residenti e registrando eventi di grande rilievo naturalistico e scientifico, tra cui nidificazioni di specie di particolare valore conservazionistico.

Il percorso di rinascita dell’area non è stato semplice: al momento dell’istituzione, il sito era segnato da abbandono, degrado e usi illegali. Attraverso interventi di risanamento ambientale, gestione idraulica, creazione di ambienti favorevoli alla biodiversità e un costante monitoraggio scientifico, la Riserva rappresenta oggi un esempio concreto di recupero ecologico e valorizzazione del territorio.

Fondamentale è stato il ruolo della LIPU – Lega Italiana Protezione Uccelli, ente gestore della Riserva sin dalla sua istituzione, che ha garantito in questi anni una gestione attiva, orientata alla conservazione della natura, alla ricerca scientifica, all’educazione ambientale e al coinvolgimento della comunità locale. Un lavoro quotidiano che ha permesso di trasformare un’area marginale in un luogo simbolo di biodiversità, resilienza e futuro possibile.

La celebrazione dei 25 anni vuole essere non solo un momento di memoria, ma anche uno sguardo in avanti: un’occasione per ribadire l’importanza delle aree protette come strumenti fondamentali per affrontare le sfide ambientali, climatiche e sociali del presente e del futuro.