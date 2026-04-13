Un regista di Avola in corsa per i Nastri d’Argento: “Il Velo” entra nella selezione ufficiale

Il cortometraggio Il Velo, scritto e diretto dal regista avolese Cristian Patanè, è entrato nella selezione ufficiale dei Nastri d’Argento, il riconoscimento più longevo del cinema italiano assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Un traguardo che porta la Sicilia — e la provincia di Siracusa — al centro del panorama cinematografico nazionale.

I Nastri d’Argento rappresentano, insieme al David di Donatello, il vertice del sistema di premiazione del cinema italiano. Nati nel 1946 e affidati al giudizio della critica giornalistica specializzata, costituiscono da ottant’anni il termometro dell’eccellenza della settima arte nel nostro Paese. L’ingresso di Il Velo nella rosa dei selezionati è dunque un riconoscimento di valore assoluto, che premia non solo il film ma l’intero ecosistema produttivo che lo ha sostenuto.

Prodotto da Red Velvet e Insolita Film e distribuito da PRÉMIÈRE Film — il ramo distributivo che aveva già premiato Il Velo ad Alice nella Città, manifestazione internazionale legata alla Festa del Cinema di Roma — il cortometraggio aveva già ottenuto un primo segnale di attenzione da parte del circuito festivaliero nazionale. L’ingresso ai Nastri d’Argento ne consolida il percorso e ne allarga la portata critica.

“Vengo da Avola, un territorio che porta in sé una luce particolare. Ogni volta che torno a casa capisco meglio cosa sto cercando di raccontare. Questo riconoscimento appartiene anche a quella luce.”

Patanè, cresciuto ad Avola e formatosi sul set come Assistente alla Regia di Piero Messina — regista di fama internazionale noto per L’attesa con Juliette Binoche — porta nel suo lavoro una doppia competenza: quella artigianale, acquisita sul set, e quella autoriale, maturata attraverso un percorso di ricerca visiva e narrativa radicato profondamente nell’identità mediterranea. Il Velo ne è un’espressione coerente e riconoscibile.

La selezione ai Nastri d’Argento assume un significato ulteriore nel contesto di una Sicilia sempre più protagonista sulla scena cinematografica italiana. La provincia di Siracusa, con le sue location straordinarie e una comunità di professionisti in crescita, si afferma come polo produttivo autentico — non semplice sfondo, ma luogo generativo di storie e sguardi.