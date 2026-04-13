Un sindaco della provincia di Siracusa pronto ad aderire a Sud Chiama Nord

Adesso c’è anche la foto: il sindaco di Palazzolo Acreide Salvo Gallo “posa” con Cateno De Luca ed è il sindaco di Taormina a dargli il benvenuto in Sud Chiama Nord.

“Il fascino di Taormina apre i cuori e le menti … Anche il collega sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo ha condiviso la nostra strategia del Governo di Liberazione e mi ha invitato a visitare il suo splendido comune. Io ho ringraziato ed a giugno lo andrò a trovare. Altro si sta verificando in queste ore nella magica Taormina! Siamo sempre più vicini all’elezione anticipate che prevedo per il prossimo ottobre con un Sindaco di Sicilia neo inquilino di Palazzo D’Orleans”, scrive De Luca su Facebook.

Per Gallo, dunque, una sempre più probabile candidatura alle prossime regionali.