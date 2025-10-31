Un taglierino in tasca, droga e irregolarità: i controlli del territorio a Siracusa

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno proceduto a una serie di controlli in zona Pizzuta, identificando 18 persone, un 41enne è stato denunciato in stato di libertà e una 18enne è stata segnalata quale assuntrice abituale di sostanze stupefacenti poiché trovata in possesso di hashish per uso personale.

Il 41enne, con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un taglierino, un paio di forbici, quattro cacciaviti e tre chiavi a pinza.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno controllato 56 veicoli, diversi dei quali in sosta su strade e aree pubbliche risultate senza copertura assicurativa, elevando sanzioni amministrative per 7.727 euro, sequestrando 3 veicoli e sottraendo complessivamente 20 punti dalle patenti di guida.