Un talento di Siracusa sul palcoscenico mondiale di Dolce&Gabbana a Taormina

Attualità · Musica e Danza

C’era anche un artista siracusano tra i protagonisti dell’esclusiva settimana dedicata all’Alta Moda firmata Dolce&Gabbana, che nei giorni scorsi ha trasformato Taormina e Giarre nel cuore del lusso internazionale. Daniel Collins (Danilo Calanna) ballerino siracusano e Art Director della scuola Art of Move Siracusa, è stato infatti selezionato per prendere parte ai prestigiosi eventi organizzati dalla maison, risultando l’unico ballerino della provincia di Siracusa scelto per questa importante manifestazione.

Collins ha partecipato ai diversi appuntamenti che hanno scandito la kermesse: dalla presentazione dell’Alta Gioielleria nello scenario dell’Hotel San Domenico Palace di Taormina, alla sfilata di Alta Moda ospitata nel parco botanico Radicepura di Giarre, fino all’evento dedicato all’Alta Sartoria al Teatro Antico di Taormina.

Il gran finale si è svolto all’Isola Bella, dove il ballerino siracusano ha aperto il concerto esclusivo di Jennifer Lopez, protagonista della serata conclusiva organizzata da Dolce&Gabbana.

Per Daniel Collins si tratta di un traguardo di assoluto prestigio, raggiunto dopo anni di formazione, esperienza e lavoro nel mondo della danza. Essere scelto per un evento di rilevanza internazionale, che ha richiamato in Sicilia celebrità, clienti e stampa provenienti da tutto il mondo, rappresenta un importante riconoscimento professionale e un motivo di orgoglio anche per il territorio siracusano.

La settimana dell’Alta Moda Dolce&Gabbana ha trasformato alcuni dei luoghi più iconici della Sicilia in passerelle a cielo aperto, celebrando l’eccellenza del Made in Italy tra arte, moda, spettacolo e paesaggio. In questo contesto esclusivo, la presenza di Daniel Collins testimonia come il talento siciliano possa trovare spazio nei più importanti eventi internazionali, portando il nome di Siracusa su un palcoscenico di livello mondiale.