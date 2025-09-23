Un terzo e un quarto posto a Olbia per gli atleti del Centro Sportivo Siracusano

Nelle giornate del 20 e 21 settembre al Geopalace di Olbia, si è svolto il trofeo Italia Sardegna 2025, valente per la classe esordiente B (u15). L’A.S.D Centro sportivo Siracusano si è presentata con 3 atleti: Andrea Bonarrivo (-46kg) che, vincendo 4 incontri di Ippon riesce a arrivare alla finale di bronzo, purtroppo perdendola di Osaikomi (immobilizzazione); Gianmarco Di Pace (-55kg) vince 3 incontri, ma si fermerà solo ai quarti di finale non proseguendo più la gara; Sofia Vaccarella (-52kg) riesce a salire sul podio conquistando il bronzo, l’atleta Siracusana riesce a vincere 4 incontri alternandosi tra Wazari e Ippon.

I judoka supervisionati dal maestro Roberto Dell’Aquila e dal tecnico Cristian Di Caro, ritorneranno in palestra pronti per affrontare la parte più impegnativa dell’anno sportivo, visto che a breve dovranno disputare i campionati italiani. Questa gara è stata fondamentale per capire l’ottimo livello degli atleti aretusei.