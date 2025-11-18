Un “villaggio di Babbo Natale” a Siracusa: il Comune cerca un operatore per la progettazione, realizzazione e gestione dell’evento

Siracusa si prepara a entrare nel clima delle festività. È stata avviata ufficialmente la macchina organizzativa per il “Villaggio di Babbo Natale”, l’evento che animerà i Villini del Foro Siracusano dal 6 dicembre al 6 gennaio.

L’Amministrazione comunale punta a realizzare un calendario ricco di iniziative: artigianato locale, street food, animazione per famiglie, musica, attività per bambini e un’attenzione particolare al decoro urbano e alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è creare un vero e proprio spazio natalizio che valorizzi le attività produttive del territorio e offra alla città un mese di atmosfera festosa.

Per farlo, il Comune cerca un operatore economico specializzato nella progettazione e gestione di eventi pubblici e la selezione si concluderà con un affidamento diretto, come previsto dal Codice degli Appalti.

Il budget complessivo messo a disposizione è di 40.000 euro, con l’idea di aprire ufficialmente la strada alla costruzione dell’edizione 2025 del Villaggio di Babbo Natale, che il Comune spera possa diventare un punto di riferimento per residenti e turisti durante le festività.