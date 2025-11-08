Un visore di realtà virtuale per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria di Avola. Lo ha donato questa mattina Corrado Protasi, presidente Aido Noto e del team bike Salvatore Rametta. Si tratta di uno strumento innovativo, capace di trasformare l’esperienza in ospedale in un momento più sereno e rassicurante.

«Ho voluto compiere un piccolo gesto, ma dal grande valore umano e innovativo – racconta Corrado Protasi, autore della donazione –.

Ho donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avola un visore di realtà virtuale per aiutare i bambini a superare paura e dolore durante le procedure mediche. Indossando il visore, i piccoli vengono immersi in mondi virtuali fatti di giochi, cartoni animati e ambienti interattivi che li distraggono completamente da ciò che accade intorno a loro».

«L’ansia dei bambini in ospedale – prosegue Protasi – nasce spesso dal timore e dal dolore per la procedura. La realtà virtuale permette di ridurre notevolmente questi livelli di stress, migliorando il clima per medici, infermieri e genitori. I risultati sono sorprendenti: i bambini non piangono, non si agitano e non ritraggono la mano. L’ambiente diventa più disteso anche per il personale sanitario».

La realtà virtuale rappresenta una nuova frontiera del principio “distrarre per calmare”: dalle spillette colorate e dai pupazzetti sui camici, oggi si passa a esperienze immersive che trasformano la paura in gioco e la sala medica in un mondo rassicurante. In molti casi, questa tecnologia permette persino di evitare l’uso di farmaci sedativi, rendendo l’esperienza ospedaliera meno traumatica per i piccoli pazienti.

«Spero che, grazie a questo dono, i bambini possano trovare un sorriso in più anche nei momenti più difficili – conclude Protasi –. Il mio desiderio è che questa iniziativa possa ispirare altri a contribuire, con gesti semplici ma significativi, a un ospedale sempre più umano e vicino ai bisogni dei più piccoli».

Alla simbolica cerimonia di consegna era presente anche il sindaco di Avola Rossana Cannata. «Questa mattina ho avuto il piacere di condividere un gesto di grande generosità di Corrado Protasi, che ha donato un visore di realtà virtuale al reparto di Pediatria del nostro Ospedale “G. Di Maria” – ha dichiarato la sindaca di Avola, Rossana Cannata -. Questo strumento consentirà ai piccoli pazienti di immergersi in ambienti digitali rassicuranti, riducendo ansia e dolore durante terapie e interventi. Complimenti a Corrado Protasi per aver portato, con questa iniziativa, più innovazione nel nostro ospedale, rendendoci i primi in Sicilia per avanguardia nell’attenzione ai bambini ricoverati».