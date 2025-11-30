Una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) di Siracusa presente alla manifestazione nazionale No Ponte

Una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) di Siracusa ha partecipato alla affollata manifestazione No Ponte che si è tenuta a Messina. La manifestazione è stata organizzata in seguito alla bocciatura da parte della Corte dei Conti della delibera del Cipess (il comitato per i grandi piani pubblici) che aveva approvato il progetto del ponte sullo Stretto di Messina per un costo di 13.5 miliardi di euro.

Le motivazioni della bocciatura sono la violazione della direttiva UE habitat naturali, la violazione della direttiva UE sugli appalti, la mancanza di pareri obbligatori, le criticità economico-finanziarie, che pesano tutte come macigni sulle capacità organizzative della maggioranza, dimostrando ancora una volta la sciatteria con cui questo governo ha voluto realizzare questa opera.

La presenza della delegazione di AVS Siracusa a Messina ha voluto evidenziare che la questione del ponte riguarda anche Siracusa. Il no a questa faraonica maxi opera è soprattutto un sì all’utilizzo dei fondi per le nostre scuole, per le nostre strade, per il nostro patrimonio architettonico, artistico e ambientale, e per tanto altro, è un sì affinché i Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) siano utilizzate per vere politiche di sviluppo economico, sociale e territoriale con l’obiettivo di ridurre le differenze tra i nostri territori ed altri.

La Sicilia (e Siracusa) ha bisogno di una seria programmazione politica e investimenti che trovino soluzioni alle tante problematiche presenti, che esaltino le potenzialità del nostro territorio, che impediscano lo spopolamento delle aree interne e diano futuro ai giovani, costretti a lasciare la propria terra con un tasso sempre crescente.