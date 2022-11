“Una favola siciliana. Un racconto in tre atti”: l’evento D&G a Siracusa su Sky Arte

La Sicilia è da sempre terra di contrasti, sia geografici che sociali. Qui, le acque blu cristalline si incontrano con il verde lussureggiante della costa, mentre le aree più interne e deserte sono luoghi nei quali “germogliano” tesori architettonici che risalgono a un passato mitologico e remoto. Tradizioni, panorami, sapori accesi e colori vividi convivono in una terra di confine e di commistioni culturali, di influenze e stili che permangono, rendendo questo luogo seducente per chiunque si trovi ad attraversarlo.

IL DOCUFILM

A fronte di tutto ciò, la Sicilia – terra natia di Domenico Dolce – è stata e continua a essere una profonda ispirazione e un riferimento costante per Dolce&Gabbana, il celebre brand che ha contribuito a diffondere il nome del “made in Italy” su scala globale, rendendolo oggetto di culto per gli amanti del fashion e del bel vivere.

Se si osserva a ritroso la produzione della storica casa di moda, i riferimenti all’estetica e alla tradizione siciliana sono infatti presenti sin dalle primissime creazioni. Prova ne sono la collezione Autunno-Inverno 1987-88 (dal titolo iconico La Sicilia) e la collezione Primavera-Estate del 2013 – interamente ispirata al patrimonio culturale locale.

OMAGGIO ALLA SICILIA

A ribadire il legame intimo e viscerale tra l’universo di Dolce&Gabbana e la Sicilia è ora un nuovo docufilm, in onda su Sky Arte domani 22 novembre alle 21,15. Si intitola “Una favola siciliana. Un racconto in tre atti” e racconta l’affascinante processo creativo dei due artisti sottolineando le radicate contaminazioni con la tradizione e il folklore della Trinacria.

Realizzata a dieci anni dalla presentazione della prima collezione di Alta Moda a Taormina, e in occasione del ritorno a Siracusa e Marzamemi del duo di stilisti la scorsa estate, la pellicola è un’intervista esclusiva a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, chiamati a ripercorrere la loro decennale carriera e la passione per l’iconografia siciliana. A fare da corollario alle parole degli artisti sono gli interventi di alcuni dei maggiori rappresentanti del panorama culturale dell’isola: dal cantastorie Salvo Piparo alle divulgatrici internazionali della moda Florence Müller e Carol Woolton, fino alla scrittrice trapanese Stefania Auci e agli autori Lucia Trigilia e Antonio Calbi.

“La nostra città, ancora protagonista e sotto i riflettori del mondo, nelle straordinarie immagini di SkyArte – commenta il sindaco Francesco Italia – In onda su Sky Arte per rivivere l’esperienza indimenticabile dell’alta moda di luglio 2022″.