Siracusa, una giornata per l’inclusione: arte e talento all’istituto “Luigi Einaudi”

Promuovere l’inclusione e valorizzare le capacità espressive dei giovani. Questo l’obiettivo della “Giornata dell’Arte e dei Talenti” che si è svolta ieri all’istituto “Luigi Einaudi” di Siracusa. Un’iniziativa dedicata al tema “Autismo tra autonomia e autodeterminazione”, affrontato attraverso diversi canali linguistici ed espressivi.

All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà del territorio, tra cui l’Associazione Padre Pio Onlus di Floridia, che hanno portato il proprio contributo attraverso testimonianze e percorsi educativi.

Riflessione, confronto e creatività sono i tre aspetti su cui si è svolta tutta l’iniziativa che ha coinvolto, oltre ai ragazzi delle associazioni, anche due classi dell’istituto.

Dopo la proiezione del film “Vita da grandi”, che ha aperto la giornata, si è acceso il dibattito coordinato dalla pedagogista Nicoletta Catania, un confronto fra studenti, famiglie ed esperti che ha offerto spunti di riflessione sull’inclusione e sull’autonomia delle persone autistiche.

Spazio poi ai laboratori artistici ed espressivi, pensati per favorire partecipazione e condivisione. Tra questi, “Una panchina per l’inclusione”, progetto che ha portato alla realizzazione di una panchina dipinta di blu, colore simbolo della consapevolezza sull’autismo.

Poi i laboratori “Segni e forme” e “Visioni e condiVISIONI”, che hanno sato vita a un’estemporanea d’arte all’aperto realizzata con la partecipazione di circa quaranta studenti.

Quindi la parte più intensa, quella della condivisione di esperienze e storie che ha chiuso la giornata.