Una lapide per Felice Rizzotti: a Cassibile l’omaggio a un caduto civile

A 82 anni dalla Battaglia di Sicilia, Cassibile rende omaggio a uno dei suoi caduti civili, Felice Rizzotti, ucciso il 10 luglio 1943 da una raffica di mitragliatrice inglese. Giovedì 10 luglio 2025, alle ore 19, nel Piazzale del vecchio Borgo di Cassibile, si terrà la cerimonia di scopertura di un’epigrafe marmorea in sua memoria.

L’iniziativa è promossa da un ampio fronte di realtà associative, tra cui l’Associazione Culturale Lamba Doria, l’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, l’Istituto Nazionale della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, l’Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici e l’Associazione Culturale Kakiparis.

Un gesto di memoria e riconoscenza che intende restituire dignità a una delle tante vittime dimenticate del secondo conflitto mondiale. Felice Rizzotti, cittadino di Cassibile, perse la vita proprio nel giorno in cui le truppe alleate sbarcarono in Sicilia, in quello che fu uno degli snodi cruciali per le sorti della guerra nel Mediterraneo.

“Siracusa non dimentica i suoi caduti”, sottolineano gli organizzatori, che invitano la cittadinanza a partecipare a questo momento di raccoglimento e riflessione.