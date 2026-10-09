“Una manovra per la vita”: l’Asp a Lentini e Avola per le manovre salvavita pediatriche

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L’Asp di Siracusa partecipa a “Una manovra per la vita”, l’iniziativa nazionale promossa dalla SIMEUP, Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, domenica 11 ottobre 2026, con due appuntamenti a Lentini e ad Avola. Medici e infermieri incontreranno i cittadini per spiegare come riconoscere un’emergenza e intervenire quando un bambino ha bisogno di aiuto.

“Una manovra per la vita” porta nelle piazze italiane l’insegnamento delle manovre di disostruzione delle vie aeree, da utilizzare in caso di soffocamento provocato da cibo o piccoli oggetti, e delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco. È un’occasione aperta a genitori, nonni, insegnanti e a chiunque si occupi di bambini, per acquisire conoscenze utili ad affrontare queste situazioni.

Nella provincia di Siracusa saranno presenti due sedi: Lentini, piazza Umberto I, dalle ore 9.30 alle ore 13.30. L’iniziativa sarà coordinata da Tiziana Sciacca, direttore della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Lentini, con la partecipazione del personale medico e infermieristico della struttura; Avola, piazza Terrazza sul Mare, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’iniziativa sarà coordinata da Gian Luca Trobia, direttore della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Avola, con la partecipazione del personale medico e infermieristico del reparto.

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Durante la mattinata, gli operatori sanitari illustreranno le manovre salvavita pediatriche e saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. L’obiettivo è rendere queste conoscenze accessibili alla comunità e rafforzare il rapporto tra ospedale, famiglie e territorio.