“Una metropolitana di superficie per Siracusa”: la proposta del Movimento 5 Stelle

“Il capoluogo vive ogni giorno una congestione crescente del traffico, con spostamenti ormai impossibili su strada. E basta un cantiere o un imprevisto per ritrovarsi bloccati in code o ingorghi: strade sature, accessi bloccati, spostamenti lenti. Con 733 auto ogni 1000 abitanti e il 73% dei tragitti effettuati in auto, la situazione è ormai insostenibile. Eppure una risposta concreta esiste già: utilizzare la rete ferroviaria esistente ma sottulizzata, per creare un Servizio Ferroviario Metropolitano che guardi agli spostamenti da e per la città. Con treni leggeri ogni 10 minuti e un sistema integrato di bus, navette e bici, migliaia di cittadini che ogni giorno si spostano dai comuni limitrofi, potrebbero lasciare l’auto a casa, riducendo traffico, inquinamento e incidenti. Un servizio che durante il periodo estivo sarebbe anche a disposizione dei turisti“. Questa la proposta del referente del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Siracusa, Giuseppe Mirabella.

“La rete c’è già e non è satura – dice – servono solo fermate aggiuntive, minimi adeguamenti e una programmazione condivisa con Trenitalia e Regione. Un’occasione da cogliere ora, anche grazie al nuovo nodo intermodale in costruzione presso la Stazione Centrale con fondi PNRR.I tempi di percorrenza dimostrano la bontà della proposta: 8 minuti per raggiungere Targia da Siracusa centrale; 12 per Priolo o Fontane Bianche; 18 per la zona industriale; 22 per Augusta; 29 per Avola; 35 per Noto. Tempi già oggi più competitivi rispetto all’auto. Il M5S Siracusa invita l’amministrazione comunale ad integrare una simile strategia di mobilità nel nuovo bando del trasporto urbano, oltre a coinvolgere i comuni limitrofi interessati ed il Libero Consorzio. La città e i comuni vicini possono avere una metropolitana di superficie rapida, economica e sostenibile. Serve solo la volontà politica di attivarla”.