Una proposta della Cassa Edile Siracusana diventa servizio per le imprese edili in Italia

Attualità · Cassa Edile

La Cassa Edile Siracusana comunica con soddisfazione il rilascio della nuova applicazione EdilApp, da oggi disponibile anche per le imprese edili.

L’applicazione, già utilizzata dai lavoratori del settore, è stata estesa alle imprese con funzioni integrative e specifiche per le imprese edili, a seguito di una proposta formulata quasi due anni fa dalla Cassa Edile Siracusana, su iniziativa del Presidente Salvatore La Rosa, che ha rappresentato la necessità di mettere a disposizione anche delle aziende uno strumento digitale dedicato, capace di semplificare e rendere più immediato l’accesso ai servizi della propria Cassa Edile.

L’app consente oggi alle imprese che utilizzano la piattaforma di beneficiare di un servizio innovativo che contribuisce alla digitalizzazione e alla semplificazione dei rapporti con il sistema delle Casse Edili.

“L’innovazione produce valore quando nasce dall’ascolto delle esigenze concrete delle imprese. Per questo abbiamo ritenuto indispensabile che anche le aziende potessero disporre di uno strumento digitale dedicato, al pari dei lavoratori. Siamo orgogliosi che una proposta avanzata dalla Cassa Edile Siracusana sia stata accolta e oggi diventi un servizio a disposizione delle imprese edili che utilizzano la piattaforma GB Soft. È la dimostrazione che anche una Cassa Edile territoriale può contribuire concretamente all’innovazione dell’intero sistema nazionale”.

L’introduzione di EdilApp per le imprese si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e trasformazione digitale promosso dalla Cassa Edile Siracusana che conferma così la propria vocazione a essere non solo un ente di gestione dei servizi contrattuali, ma anche un laboratorio di idee, innovazione e semplificazione al servizio del sistema delle costruzioni, promuovendo soluzioni capaci di generare benefici concreti per imprese, lavoratori e per l’intero sistema bilaterale dell’edilizia.