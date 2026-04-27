Una targa per ricordare l’ammiraglio olandese morto in battaglia 350 anni fa a Siracusa

Mercoledì prossimo (29 aprile), alle ore 18.15, nell’androne di Palazzo Vermexio a Siracusa, verrà scoperta una targa commemorativa in occasione del 350° anniversario della morte dell’ammiraglio olandese Michiel de Ruyter.

La targa, donata dalla Fondazione Michiel de Ruyter, verrà scoperta congiuntamente dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e dall’ingegnere Frits de Ruyter de Wildt, presidente della Fondazione e diretto discendente dell’ammiraglio.

Con questa iniziativa si ricorda la scomparsa di De Ruyter, avvenuta il 29 aprile 1676 nella baia di Siracusa, a causa delle ferite riportate durante la Battaglia di Augusta, dove comandava una flotta combinata al servizio della Repubblica delle Province Unite (paragonabile al territorio dell’attuale Regno dei Paesi Bassi) e dei suoi alleati. La commemorazione, afferma la Fondazione, rende omaggio al suo duraturo valore come leader marittimo, al suo ruolo nella cooperazione internazionale e al suo impegno per la libertà e la tolleranza religiosa.

Dopo la sua morte a bordo della nave ammiraglia Eendragt, il suo corpo fu imbalsamato e trasportato nei Paesi Bassi, dove venne sepolto con solenni onori di Stato nella Nieuwe Kerk (Chiesa Nuova) di Amsterdam. Le sue viscere furono invece sepolte a Siracusa, nei pressi del luogo della sua morte – un gesto di rispetto da parte delle autorità locali che ancora oggi rappresenta un legame storico tra Siracusa e i Paesi Bassi.

La targa commemorative racconta in tre lingue – latino, inglese e italiano – la storia della morte di De Ruyter e rende visibile questo speciale legame storico per le generazioni future. «Per me personalmente è speciale poter inaugurare, dopo 350 anni, un ricordo degno e tangibile del mio antenato nel cuore di Siracusa”, afferma l’ingegner Frits de Ruyter de Wildt. Dopo la scopertura, saranno deposte corone da rappresentanti delle Marine olandese, italiana, francese e britannica.

La cerimonia fa parte di un più ampio programma commemorativo che si svolge il 29 aprile a Siracusa. Si tiene fra altro un simposio al Castello Maniace, seguito da una celebrazione ecumenica nel Duomo di Siracusa.