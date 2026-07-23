Una veglia per Matteo Di Franca: Siracusa si stringe attorno alla memoria del ragazzo

Attualità · lutto

Una giornata di raccoglimento e memoria per ricordare Matteo Di Franca, il 24enne presidente della Consulta comunale giovanile di Siracusa, trovato senza vita nelle acque del Porto Grande. Venerdì 24 luglio, dalle 17 alle 23, l’Urban Center di Siracusa ospiterà una veglia promossa dal Comune di Siracusa e da Siracusa Città Educativa, con il sostegno di Giosef Italy.

“Aut viam inveniam aut faciam” – “Troverò una strada o ne costruirò una” – era la frase che Matteo amava ripetere e che oggi diventa il filo conduttore dell’iniziativa dedicata alla sua memoria. Educatore e professionista impegnato nella partecipazione attiva dei giovani, Di Franca viene ricordato dagli organizzatori come un “tessitore di traiettorie”, capace di creare legami, opportunità e percorsi di crescita condivisa.

Chi parteciperà potrà portare una fotografia, un ricordo o un pensiero scritto che contribuirà alla realizzazione di un pannello commemorativo. Un momento di ricordo si terrà anche presso “Il Paguro – Euromediterranean Youth Center” di Casapesenna, in provincia di Caserta, all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata particolarmente caro all’impegno del giovane siracusano. Sarà inoltre disponibile un collegamento online per consentire la partecipazione a distanza.