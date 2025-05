“Una Voce per la Carità”: evento di musica e solidarietà a sostegno di Banco Alimentare

Musica, solidarietà e impegno sociale sono i tre cuori che animeranno l’evento di raccolta fondi dal titolo “Una Voce per la Carità” che si terrà domenica 11 maggio all’interno del Santuario Madonna Delle Lacrime, nell’Auditorium Giovanni Paolo II, in piazza della Vittoria 33 a Siracusa. La serata è promossa da Vocal Studio, diretta dal M° Damiano Restuccia, insieme a Banco Alimentare della Sicilia ODV per rispondere concretamente alle esigenze del territorio accendendo una luce importante sul tema della povertà alimentare attraverso la solidarietà, la spensieratezza e l’emozione della musica.

Come sottolinea Vocal Studio dalle sue pagine social “la carità è molto di più che dare qualcosa a chi ne ha bisogno. È un atto d’amore“. Ed è Carità, ciò che Banco Alimentare della Sicilia dona ai territori, per non lasciare indietro nessuno. Soltanto a Siracusa, Banco Alimentare sostiene, donando cibo e speranza, quasi 14.026 siracusani.

L’iniziativa assume un significato ancora più rilevante in vista dell’estate, un periodo che rappresenta, paradossalmente, un momento di maggiore difficoltà per molte famiglie a causa della chiusura delle scuole e della difficoltà, per molti genitori, di potersi ritagliare spazi adeguati per stare accanto ai propri figlio garantire una sicurezza alimentare adeguata, soprattutto quando il

lavoro è stagionale e la precarietà lavorativa è forte.

Lo spettacolo musicale “Una Voce per la Carità” si terrà a partire dalle 20 e offrirà al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente, con un repertorio di canzoni interamente dedicato al tema della pace e della solidarietà. La partecipazione è aperta a tutti tramite donazioni libere. I posti sono limitati, è possibile prenotare i pass scrivendo a magazzinosiracusa@siciliact.bancoalimentare.it.