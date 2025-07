Un’altra giornata di incendi a Siracusa, tre roghi in città

Giornata difficile sul fronte incendi a Siracusa. Oggi si sono verificati ben tre roghi in diverse zone della città, mettendo a dura prova il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Un primo incendio si è sviluppato nella zona di via Lazio, con le fiamme che hanno lambito la scuola “Karol Wojtyla Salvatore Chindemi” di via Basilicata.

Un secondo rogo ha interessato nuovamente la pista ciclabile Rossana Maiorca, già colpita da altri due incendi la settimana scorsa, a conferma di una criticità crescente nella zona.

Infine, questa mattina, un terzo incendio è divampato in via Sant’Orsola, in un terreno incolto nei pressi del recinto delle suore Orsoline. Anche in questo caso l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori.

Le cause dei roghi restano da accertare.