Under 17, Priolo-Igea Virtus non si gioca: squadra coinvolta in incidente stradale

Momenti di paura, oggi, per i giovani calciatori del Priolo Football Club. La squadra era in viaggio verso lo stadio comunale di Terme Vigliatore per disputare la gara del campionato regionale Élite Under 17 contro l’Igea Virtus, prevista alle 15, quando il pullman che li trasportava è stato coinvolto in un incidente stradale, che ha causato anche il ribaltamento di un’altra auto.

Immediato l’intervento della Polizia Stradale, che ha soccorso i ragazzi e tutto lo staff. Tre giovani calciatori, che lamentavano lievi dolori, sono stati accompagnati al pronto soccorso per accertamenti: fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

La squadra, comprensibilmente sotto shock, non era nelle condizioni psicologiche per poter disputare la partita. Per questo motivo, la società ha deciso, di comune accordo con lo staff tecnico, di non presentarsi alla gara e di rientrare a Siracusa, informando preventivamente l’Igea Virtus e il Comitato Regionale FIGC Sicilia.

Il Priolo Football Club presenterà ora una formale richiesta di rinvio della partita, ai sensi dell’articolo 55 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), che disciplina i casi di mancata disputa della gara per causa di forza maggiore, nel pieno rispetto della tutela dei giovani atleti e della loro incolumità, come previsto dal Settore Giovanile e Scolastico.