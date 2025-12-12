Unicef Siracusa dona una Pigotta di Santa Lucia all’Arcivescovo Francesco Lomanto

Una giornata colma di emozione e significato ha visto protagonista il Comitato Provinciale di Siracusa per l’Unicef, che ieri pomeriggio ha donato una speciale Pigotta dedicata a Santa Lucia a Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa.

Il gesto, semplice ma carico di valore simbolico, rappresenta l’impegno concreto dell’Unicef nel promuovere i diritti e la tutela dei bambini in ogni parte del mondo. La Pigotta, da sempre emblema della solidarietà delll’Unicef, assume un valore ancora più profondo quando diventa messaggera di speranza nella città della Santa Patrona della vista e della luce.

L’incontro con l’Arcivescovo Lomanto si è svolto in un clima di grande cordialità e partecipazione. Il Comitato Provinciale ha voluto condividere l’importanza dei programmi Unicef a sostegno della salute, dell’istruzione e della protezione dell’infanzia, ricordando che “ogni Pigotta adottata è una vita salvata”. La giornata si è conclusa tra sorrisi, gratitudine e un forte senso di comunità. Un momento che rafforza il legame tra istituzioni, volontari e cittadini, uniti dall’obiettivo comune di costruire un futuro migliore per tutti i bambini.