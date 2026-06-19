Unicoop Sicilia rilancia: welfare aziendale e finanza agevolata per far crescere imprese e occupazione nel Siracusano

Mentre il tessuto produttivo siciliano continua a confrontarsi con il caro costi, la difficoltà di reperire manodopera qualificata e la crescente competizione dei mercati, dal convegno regionale promosso da UN.I.COOP. Sicilia arriva un messaggio chiaro: esistono strumenti concreti per sostenere le imprese, creare occupazione e generare sviluppo locale.

L’occasione è stata il convegno “Strumenti e Opportunità per il Cambiamento 2026”, svoltosi ad Aci Castello alla presenza dei vertici regionali dell’organizzazione cooperativa. Al centro del dibattito il welfare aziendale, la finanza agevolata, la governance delle cooperative e gli strumenti di sostegno alle imprese.

Nelle conclusioni il Presidente regionale di UN.I.COOP. Sicilia, Felice Coppolino, ha evidenziato come la crescita economica passi sempre più dalla valorizzazione delle persone e dalla capacità delle imprese di cogliere le opportunità offerte dalla programmazione regionale, nazionale ed europea.

“Il welfare aziendale non è un costo aggiuntivo ma un investimento che produce produttività, benessere e competitività. Allo stesso tempo la finanza agevolata rappresenta una straordinaria occasione per sostenere investimenti, innovazione e nuova occupazione. Le imprese che sapranno cogliere queste opportunità saranno quelle che guideranno il cambiamento”.

Particolarmente interessata ai temi affrontati l’Unione Provinciale di Siracusa, rappresentata dal Vice Presidente Vicario Salvatore Piccione e dal Direttore Provinciale Paolo Campisi.

“Nella nostra provincia – dichiara Salvatore Piccione – esistono straordinarie potenzialità economiche nei settori della cooperazione sociale, dell’agricoltura, del turismo, dei servizi e dell’economia del mare. Tuttavia occorre aiutare le imprese a fare un salto di qualità. Welfare aziendale e incentivi pubblici possono diventare strumenti decisivi per trattenere competenze, creare lavoro stabile e migliorare la competitività delle aziende del territorio”.

Sulla stessa linea Paolo Campisi, che richiama l’attenzione sulle risorse ancora disponibili ma spesso poco utilizzate. “Troppo spesso le imprese rinunciano a priori perché ritengono complesso accedere ai finanziamenti. In realtà esistono numerose opportunità che attendono soltanto di essere intercettate. Il nostro obiettivo è accompagnare cooperative e imprese in questo percorso, trasformando le occasioni di finanziamento in investimenti reali e posti di lavoro”.

Per UN.I.COOP. Siracusa il tema assume un’importanza strategica in una provincia che continua a cercare nuove traiettorie di sviluppo economico accanto ai tradizionali comparti industriali. L’organizzazione annuncia pertanto l’avvio di ulteriori iniziative informative e formative rivolte alle imprese del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura della progettazione, dell’innovazione e dell’utilizzo degli strumenti agevolativi. La sfida, secondo i dirigenti dell’associazione, non è più capire se le opportunità esistano, ma essere capaci di coglierle prima che vadano perdute.