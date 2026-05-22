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COOPERAZIONE E TERRITORIO

Unicoop Siracusa incontra il Libero consorzio per costruire nuove prospettive di sviluppo

L’incontro ha altresì confermato la comune consapevolezza circa la necessità di valorizzare il ruolo della cooperazione quale modello imprenditoriale moderno, resiliente e orientato al bene comune

L’incontro ha altresì confermato la comune consapevolezza circa la necessità di valorizzare il ruolo della cooperazione quale modello imprenditoriale moderno, resiliente e orientato al bene comune

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L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa rende noto che si è svolto un proficuo incontro istituzionale al Libero Consorzio Comunale di Siracusa tra una delegazione dell’Associazione, composta dal Vice Presidente Vicario Salvatore Piccione, dal Direttore Provinciale Paolo Campisi e dal Vice Presidente nonché Responsabile dell’Ufficio Legale Marco Miano, e i vertici dell’Ente, rappresentati dal Presidente Michelangelo Giansiracusa e dal Vice Presidente Pietro Rosa.

L’incontro si è sviluppato in un clima di grande cordialità e concreta attenzione ai temi dello sviluppo economico del territorio, offrendo l’occasione per un confronto aperto e costruttivo sulle prospettive dell’economia provinciale, sulle esigenze del tessuto produttivo locale e sul ruolo strategico che il mondo cooperativo può continuare a svolgere quale motore di crescita, inclusione sociale e innovazione economica.

Nel corso del colloquio, la delegazione di Unione Italiana Cooperative Siracusa ha rappresentato l’importanza di rafforzare le sinergie istituzionali a sostegno delle imprese cooperative, autentici presìdi di economia partecipata e strumenti capaci di coniugare competitività economica, coesione sociale e radicamento territoriale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di sviluppo nei comparti strategici dell’economia locale, al sostegno all’imprenditorialità cooperativa e alla costruzione di percorsi condivisi in grado di generare nuove occasioni di crescita, occupazione e innovazione per l’intero territorio provinciale.

L’incontro ha altresì confermato la comune consapevolezza circa la necessità di valorizzare il ruolo della cooperazione quale modello imprenditoriale moderno, resiliente e orientato al bene comune, capace di interpretare con efficacia le sfide economiche contemporanee, favorendo sviluppo sostenibile e inclusione.

L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa esprime vivo apprezzamento per la disponibilità istituzionale e l’attenzione manifestate dal Presidente Michelangelo Giansiracusa e dal Vice Presidente Pietro Rosa, auspicando che il dialogo avviato possa tradursi in una stabile e proficua interlocuzione al servizio della crescita economica e sociale del territorio siracusano.


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