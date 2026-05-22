Unicoop Siracusa incontra il Libero consorzio per costruire nuove prospettive di sviluppo

L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa rende noto che si è svolto un proficuo incontro istituzionale al Libero Consorzio Comunale di Siracusa tra una delegazione dell’Associazione, composta dal Vice Presidente Vicario Salvatore Piccione, dal Direttore Provinciale Paolo Campisi e dal Vice Presidente nonché Responsabile dell’Ufficio Legale Marco Miano, e i vertici dell’Ente, rappresentati dal Presidente Michelangelo Giansiracusa e dal Vice Presidente Pietro Rosa.

L’incontro si è sviluppato in un clima di grande cordialità e concreta attenzione ai temi dello sviluppo economico del territorio, offrendo l’occasione per un confronto aperto e costruttivo sulle prospettive dell’economia provinciale, sulle esigenze del tessuto produttivo locale e sul ruolo strategico che il mondo cooperativo può continuare a svolgere quale motore di crescita, inclusione sociale e innovazione economica.

Nel corso del colloquio, la delegazione di Unione Italiana Cooperative Siracusa ha rappresentato l’importanza di rafforzare le sinergie istituzionali a sostegno delle imprese cooperative, autentici presìdi di economia partecipata e strumenti capaci di coniugare competitività economica, coesione sociale e radicamento territoriale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di sviluppo nei comparti strategici dell’economia locale, al sostegno all’imprenditorialità cooperativa e alla costruzione di percorsi condivisi in grado di generare nuove occasioni di crescita, occupazione e innovazione per l’intero territorio provinciale.

L’incontro ha altresì confermato la comune consapevolezza circa la necessità di valorizzare il ruolo della cooperazione quale modello imprenditoriale moderno, resiliente e orientato al bene comune, capace di interpretare con efficacia le sfide economiche contemporanee, favorendo sviluppo sostenibile e inclusione.

L’Unione Italiana Cooperative – Unione Provinciale di Siracusa esprime vivo apprezzamento per la disponibilità istituzionale e l’attenzione manifestate dal Presidente Michelangelo Giansiracusa e dal Vice Presidente Pietro Rosa, auspicando che il dialogo avviato possa tradursi in una stabile e proficua interlocuzione al servizio della crescita economica e sociale del territorio siracusano.