UniCredit e Confcommercio Siracusa insieme a sostegno delle imprese del territorio

Attualità · L'accordo

Si è svolto oggi nella sede di Confcommercio Siracusa un incontro tra il Presidente Francesco Diana e l’Area Manager Retail Ragusa-Siracusa di UniCredit, Renato Mancini, dedicato al rafforzamento della collaborazione a supporto delle imprese del territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i contenuti della convenzione nazionale tra UniCredit e Confcommercio – Imprese per l’Italia, finalizzata a sostenere la crescita e la competitività delle imprese associate attraverso un’ampia gamma di soluzioni finanziarie, strumenti per l’accesso al credito, servizi innovativi per la gestione dei pagamenti digitali e iniziative dedicate alla sostenibilità.

Particolare attenzione è stata rivolta alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Siracusa, chiamate ad affrontare le sfide poste dall’evoluzione dei mercati, dalla transizione digitale e dagli investimenti necessari per migliorare competitività ed efficienza.

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Tra i principali temi affrontati anche il crescente ruolo dei pagamenti elettronici, l’importanza della sicurezza digitale e della gestione del rischio informatico, nonché le opportunità offerte dalle soluzioni ESG per accompagnare le imprese verso modelli di sviluppo sostenibili e responsabili.

L’incontro ha inoltre consentito di condividere le opportunità messe a disposizione da UniCredit Banking Academy, attraverso percorsi formativi gratuiti dedicati agli imprenditori sui temi della cultura finanziaria, dell’accesso al credito, dell’innovazione digitale e della sostenibilità.

“Il confronto costante con le associazioni di categoria rappresenta un elemento fondamentale per comprendere i bisogni delle imprese e offrire risposte concrete ed efficaci“, ha dichiarato Renato Mancini, Area Manager Retail Ragusa-Siracusa di UniCredit. “Attraverso questa collaborazione vogliamo continuare a sostenere gli imprenditori del territorio nei loro programmi di investimento e crescita, mettendo a disposizione competenze, consulenza specializzata e strumenti finanziari in grado di accompagnarli nelle sfide future.”

“Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi hanno bisogno di partner affidabili capaci di supportarle nei processi di sviluppo e innovazione“, ha affermato Francesco Diana, Presidente di Confcommercio Siracusa. “La collaborazione con UniCredit rappresenta un’opportunità concreta per favorire l’accesso a strumenti finanziari, servizi innovativi e percorsi formativi indispensabili per affrontare con successo un contesto economico in continua evoluzione.”

L’incontro si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra UniCredit e Confcommercio volto a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale, promuovendo sviluppo economico, innovazione e sostenibilità a beneficio delle imprese e dell’intero territorio siracusano.