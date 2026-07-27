UniCredit incontra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa

Attualità · Visita istituzionale

Prosegue il percorso di incontri istituzionali sul territorio di Renato Mancini, nuovo Area Manager Retail di UniCredit per le province di Ragusa e Siracusa. Tra questi, la visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, dove ha incontrato il Comandante Provinciale, Colonnello Dino Incarbone.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e reciproca stima, ha rappresentato un’importante occasione di conoscenza e confronto, confermando la volontà di UniCredit di rafforzare il proprio legame con il territorio e con le istituzioni che ne costituiscono un presidio fondamentale.

Nel corso della visita, Renato Mancini ha ribadito l’impegno di UniCredit a essere una Banca del Territorio, vicina alle persone, alle famiglie e a chi opera quotidianamente al servizio della collettività, attraverso consulenza qualificata, ascolto e attenzione alle esigenze della comunità.

Il Colonnello Dino Incarbone ha accolto con favore la visita istituzionale, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra realtà che, pur con ruoli diversi, condividono l’obiettivo di contribuire al benessere e alla crescita del territorio.

L’incontro si è concluso con la comune volontà di mantenere un rapporto di confronto costante e costruttivo, nell’interesse della comunità siracusana e delle persone che vi vivono e lavorano ogni giorno.