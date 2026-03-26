Uniti per il Siracusa guarda al futuro: tifosi, imprese e territorio come parte della nuova società

Il comitato “Uniti per il Siracusa” guarda al futuro e rilancia il proprio progetto: tifosi, imprese e territorio protagonisti della nuova società del Siracusa Calcio. Nel corso delle ultime settimane, i promotori dell’iniziativa hanno incontrato il sindaco Francesco Italia e il capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco, oltre al gruppo di imprenditori interessato a rilevare il club.

Al centro del confronto, il progetto di equity crowdfunding promosso dal comitato, che punta a coinvolgere direttamente la comunità nella futura compagine societaria. Un modello che, secondo i promotori, può garantire maggiore trasparenza e rafforzare il legame tra squadra e territorio.

Dalle interlocuzioni è emersa una generale apertura: sia l’amministrazione comunale sia il gruppo interessato avrebbero manifestato disponibilità ed entusiasmo verso l’iniziativa. Il sindaco e il capo di gabinetto, inoltre, hanno assicurato il proprio sostegno anche nell’attuale fase di emergenza che attraversa il club.

L’obiettivo è ambizioso: costruire una società aperta alla città, in cui tifosi, professionisti, commercianti e aziende possano partecipare attivamente, fino a diventare azionisti. Un modello innovativo per il contesto locale e nazionale, ma già sperimentato con successo in diverse realtà europee.

“Non abbiamo la pretesa di essere la componente principale – spiegano dal comitato – ma vogliamo rappresentare un valore aggiunto all’interno di un progetto più ampio“.

Nel frattempo, prosegue la raccolta fondi per sostenere la squadra fino al termine della stagione. Il comitato ha già contribuito alle spese per la trasferta di Latina e per la gara casalinga contro il Picerno, e intende continuare a supportare il club nelle prossime partite.

Conclusa questa fase emergenziale, e qualora si concretizzino le condizioni, “Uniti per il Siracusa” punta ad avviare una seconda fase strutturata proprio sull’equity crowdfunding.

Il comitato assicura infine aggiornamenti costanti sugli sviluppi della vicenda.