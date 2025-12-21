Università e territorio, l’Ordine degli Agronomi e Forestali di Siracusa incontra gli studenti universitari

Avvicinare gli studenti al mondo delle professioni e alle concrete applicazioni del sapere universitario: è questo l’obiettivo del seminario tenuto dal Dottore Agronomo Antonino Pisano, consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Siracusa, per gli studenti del secondo anno del corso di laurea in Gestione dei Sistemi Produttivi Agrari Mediterranei, nell’ambito dell’insegnamento di Estimo rurale all’Università di Catania – Dipartimento Di3A – sede di Ragusa, tenuto dalla Professoressa Roberta Selvaggi.

L’incontro ha approfondito un tema di grande interesse anche per il contesto territoriale: il ruolo del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e del Consulente Tecnico di Parte (CTP), figure centrali nei procedimenti giudiziari che coinvolgono beni immobili, terreni agricoli e aziende rurali.

Nel corso del seminario, il Dott. Pisano ha illustrato in modo chiaro e concreto le funzioni e le responsabilità del CTU, chiamato a supportare il giudice con valutazioni tecniche imparziali, e del CTP, che assiste le parti nel rispetto delle regole del contraddittorio. Particolare attenzione è stata dedicata alle stime immobiliari, con esempi riferiti a fondi agricoli, fabbricati rurali e immobili produttivi, ambiti nei quali l’agronomo riveste un ruolo professionale sempre più rilevante.

È stato evidenziato come una stima corretta non si limiti alla determinazione di un valore economico, ma richieda metodo, trasparenza e motivazione tecnica, elementi fondamentali affinché la consulenza sia credibile e utilizzabile in sede giudiziaria. Un aspetto che assume particolare importanza in territori a forte vocazione agricola come quello ibleo, dove le controversie legate ai beni rurali sono frequenti.

Il seminario si inserisce in un percorso formativo promosso dalla Prof.ssa Selvaggi, volto a collegare lo studio dell’estimo alle prospettive professionali, mostrando agli studenti come le competenze acquisite possano trovare applicazione concreta anche nell’ambito della consulenza tecnica e della giustizia civile.

L’iniziativa è stata accolta con interesse dagli studenti, confermando il valore di momenti di confronto diretto con professionisti del settore, capaci di trasmettere non solo nozioni, ma anche esperienza e consapevolezza del ruolo sociale della professione.