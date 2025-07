Università, Giurisprudenza e Scienze politiche di Messina sbarcano a Siracusa

L’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) ha approvato l’accreditamento a Siracusa dei seguenti corsi di laurea dell’università di Messina: magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; triennale in Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici e triennale in Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi. In particolare, l’Anvur, con la sua delibera, ha concordato con la valutazione positiva espressa dagli esperti, indicati dall’agenzia stessa, che hanno condotto la visita a Siracusa nello scorso mese di giugno.

I corsi, per i quali sono già aperte le iscrizioni e che avranno inizio a ottobre 2025, dal prossimo anno accademico si terranno presso la sede del Consorzio universitario di Siracusa in via Sebastiano Agati e si pongono, naturalmente, in continuità con la consolidata presenza dell’università di Messina nella provincia di Siracusa. Da oltre 20 anni, infatti, i corsi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo peloritano che è stato insignito, dal MUR, della qualifica di Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, e i corsi del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche erano stati erogati presso la sede decentrata di Priolo Gargallo.





“L’avvio a Siracusa di nuovi corsi universitari – afferma il sindaco Francesco Italia – rappresenta il mantenimento di un altro impegno preso in campagna elettorale e il concretizzarsi dei contatti avviati da tempo con l’ateneo di Messina. Un risultato importante e non scontato. Nel giorno del mio insediamento, Siracusa offriva solo la facoltà di Architettura mentre da ottobre saranno attivi ben sei corsi di laurea in più, con un’offerta di alta formazione diversificata e rapporti solidi con due università che possono elevare la cifra culturale della città. È un aiuto concreto ai giovani affinché possano consolidare il loro legame con il territorio e provare a costruire qui il loro futuro”

Con gli ormai centinaia di laureati proclamati in questi decenni, attivi nell’ambito delle professioni forensi e della pubblica amministrazione, i corsi dell’università di Messina si spostano quindi a Siracusa, seguendo la richiesta del Consorzio universitario, in una prospettiva di piena e compiuta valorizzazione dell’offerta formativa e con il sostegno del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights. Il Siracusa International Institute, con il quale l’Ateneo collabora da anni, sarà, infatti, il prestigioso centro di ricerca convenzionato a supporto delle attività scientifiche dei corsi erogati.

Unime è, inoltre, presente da più di 20 anni anche a Noto con il Consorzio universitario Mediterraneo orientale e con i corsi di laurea nell’ambito delle scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali, erogati dai Dipartimenti COSPECS e DICAM, e frequentati da numerosi studenti di Siracusa e provincia.