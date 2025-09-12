Università, il nuovo presidente del Cumo è Corrado Bonfanti

Corrado Bonfanti, sindaco di Noto dal 2011 al 2021, è il nuovo presidente del Cumo, il Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale che ha sede a Noto e allestito in collaborazione con l’ateneo di Messina.

“Esprimo i miei più sentiti complimenti a Corrado Bonfanti per la nomina a Presidente del CUMO, Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale. Un traguardo importante per una persona di grande valore che saprà affrontare con passione, competenza e visione. Un ruolo di grande responsabilità: sono certo che sotto la sua guida il Consorzio continuerà a crescere e a rappresentare un punto di riferimenti per lo sviluppo culturale e la formazione dei giovani del nostro territorio”. Così in una nota il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso nel rivolgere i migliori auguri a Corrado Bonfanti, nominato nuovo Presidente del Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale.

Anche la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, si è congratulata con Corrado Bonfanti, segretario di Forza Italia per la provincia di Siracusa, a seguito della sua elezione a Presidente del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, che riunisce i Comuni di Noto, Avola, Pachino, Rosolini, Portopalo di Capo Passero, insieme alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino e al Cenacolo Domenicano.

“Sono certa che l’elezione di Corrado Bonfanti – sottolinea la senatrice Ternullo – saprà essere un valore aggiunto per il Consorzio, rafforzando il legame tra istituzioni, comunità locali e mondo accademico, promuovendo nuove opportunità di crescita culturale e sociale per i nostri giovani.” La Senatrice conclude “rinnovando i migliori auguri di buon lavoro al presidente Bonfanti e a tutti i componenti del Consorzio, con l’auspicio che questo nuovo percorso possa tradursi in risultati concreti e duraturi per il territorio e per le nuove generazioni”.