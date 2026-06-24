UNMS a Rosolini per cerimonia ANC e libro del Gen. Governale sulla mafia

L’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) ha preso parte alla significativa manifestazione svoltasi presso l’Auditorium della Parrocchia Santa Caterina di Rosolini, organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri delle province di Siracusa e Ragusa in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati di Fedeltà ai soci ANC e della presentazione del volume “Radici di Mafia. Dalla contaminazione ai volti di potere” del Gen. C.A. (Ris) Giuseppe Governale, già Comandante del ROS e Direttore della DIA. A rappresentare l’UNMS erano presenti il Presidente, Cav. Corrado Di Stefano, e il Segretario Salvatore Calcinella, che hanno condiviso un momento di grande valore civile e culturale dedicato alla promozione della legalità, della memoria e dell’impegno sociale. La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali dell’Assessore Errante, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Rosolini, alla presenza di numerose autorità civili, militari ed ecclesiastiche. Tra queste il Vice Questore Aggiunto del Commissariato di Pachino, dott. Giuseppe Arena, delegato dal Questore di Siracusa; il Comandante della Polizia Stradale di Noto, Ispettore Superiore Riccardo Amsicora Concas; il Capitano Vito Manfredi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Noto; i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Rosolini e Palazzolo Acreide, Maresciallo Maggiore Antonino Trifirò e Luogotenente Carica Speciale Corrado Marcì; l’Assessore Sonia Calabrese del Comune di Ispica; e Don Salvatore Cerruto, Vicario Foraneo di Rosolini e Parroco della Chiesa di Santa Caterina, che ha accolto e sostenuto con convinzione l’iniziativa. L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione del Coordinatore Provinciale ANC Siracusa, M.llo in congedo Emanuele Di Mari, e il Presidente della Sezione ANC di Ispica, V. Brig. in congedo Giorgio Calabrese, il cui impegno contribuisce quotidianamente alla diffusione dei valori dell’Arma e del servizio alla collettività. I lavori sono stati introdotti dal Colonnello Dino Incarbone, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, che ha presentato il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Governale, già Comandante del ROS e Direttore della DIA, figura di assoluto rilievo nel panorama nazionale della lotta alla criminalità organizzata e autore del volume protagonista dell’incontro. Momento centrale della giornata è stata la presentazione del libro “Radici di Mafia. Dalla contaminazione ai volti di potere” attraverso un interessante dialogo con il Capitano Salvatore Latino, della Sezione ANC di Ispica. La Prof.ssa Cav. Tiziana Vitanza, Addetta alle Pubbliche Relazioni dell’UNMS, ha voluto sottolineare il profondo significato dell’evento, evidenziando come la legalità rappresenti uno dei pilastri fondamentali per la crescita di una società libera, giusta e solidale. "La cultura della legalità – ha dichiarato la Prof.ssa Vitanza – non può essere considerata soltanto un insieme di regole da rispettare, ma deve diventare un autentico stile di vita fondato sul rispetto delle istituzioni, della dignità della persona e del bene comune. Manifestazioni come questa assumono un valore straordinario perché contribuiscono a mantenere viva la memoria, a rafforzare il senso civico e a trasmettere alle nuove generazioni esempi concreti di servizio, responsabilità e impegno verso la comunità." La Prof.ssa Vitanza ha inoltre evidenziato l’importanza di promuovere tali iniziative nei territori, affinché i giovani possano sviluppare una coscienza civile sempre più consapevole e orientata ai valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e della lotta a ogni forma di illegalità. Nel suo intervento ha infine espresso il proprio orgoglio per l’appartenenza all’UNMS e per la consolidata collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, due realtà accomunate dagli stessi principi di servizio, memoria e vicinanza alle istituzioni e ai cittadini. La partecipazione dell’UNMS a questa importante giornata conferma l’impegno costante dell’Associazione nella diffusione della cultura della legalità e nella promozione dei valori civili che costituiscono il fondamento di una comunità responsabile e coesa.