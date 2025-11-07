Uno scimpanzé nel giardino di casa a Siracusa: salvato dal Cites, sarà liberato

Un episodio insolito ha coinvolto le forze dell’ordine e i servizi veterinari di Siracusa nei giorni scorsi: un giovane scimpanzé maschio di circa 4 anni è stato avvistato in una villa nelle vicinanze dell’ippodromo a Siracusa.

L’animale, tenuto all’esterno e facilmente visibile ai passanti, ha destato non poca preoccupazione per la sua condizione di vita. La situazione è stata prontamente segnalata alle autorità competenti, con l’intervento dei Carabinieri del Cites (Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie Minacciate di Estinzione), che si sono occupati del recupero dell’animale in conformità con le leggi sulla protezione delle specie selvatiche.

Lo scimpanzé è stato trasferito in una struttura veterinaria locale, dove è stato sottoposto a una valutazione sanitaria. Successivamente, l’animale sarà presumibilmente trasferito in un centro di recupero specializzato, dove le cure veterinarie continueranno a garantire il suo benessere. Secondo gli esperti, lo scimpanzé non presentava segni di gravi traumi.

La buona notizia è che il giovane scimpanzé potrebbe avere buone probabilità di essere riadattato alla vita selvaggia. Dopo un periodo di recupero e riabilitazione, si prevede che venga reintegrato nel suo habitat naturale, in un’area protetta, dove potrà tornare a vivere secondo le sue esigenze biologiche e comportamentali.