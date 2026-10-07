Uno sportello d’ascolto dedicato ai giovani attivo a Priolo Gargallo

Attualità · dal 3 novembre

Uno sportello d’ascolto dedicato ai giovani sarà attivo a Priolo Gargallo ogni primo martedì del mese, a partire da martedì 3 novembre. Il Comune di Priolo ha aderito alla rete di sportelli d’ascolto promossa dalla commissione Politiche Giovanili di Anci Sicilia.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede dell’associazione dei Comuni, a Palermo. Per il Comune di Priolo era presente, su mandato del Sindaco Pippo Gianni, l’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Grazia Pulvirenti.

“Il progetto – fanno sapere il sindaco Gianni e l’assessore Pulvirenti – rappresenta un’opportunità concreta di dialogo con i giovani e punta a ribaltare il tradizionale rapporto tra istituzioni e nuove generazioni: i ragazzi potranno chiedere un appuntamento all’assessore alle Politiche Giovanili, che insieme a rappresentanti delle consulte, si confronterà vis-à-vis con i ragazzi, con l’obiettivo di raccogliere proposte, bisogni o criticità, ma anche, qualora direttamente realizzabili, per progettare insieme iniziative. Per la prima volta 51 Comuni siciliani, e tra questi Priolo, fanno rete per occuparsi delle reali necessita’ delle nuove generazioni. Dare voce ai giovani significa costruire insieme il futuro della nostra

comunità”.