Uno spot della Polizia di Stato per augurare buone feste

La Polizia di Stato anche quest’anno augura buone feste con uno spot che ha come protagonista la gente.

Donne, anziani, uomini, bambini con in mano un addobbo natalizio della Polizia di Stato si susseguono nelle immagini a ritmo di musica: un’allegoria per dimostrare la vicinanza e l’impegno quotidiano al servizio di tutti cittadini.

Sorrisi e abbracci sono il motivo conduttore del video augurale, che si conclude con uno sguardo al futuro: una bambina che, con l’aiuto di un poliziotto, riesce a raggiungere la cima dell’albero. Un gesto simbolico dell’#Essercisempre della Polizia di Stato, anche vicino alle nuove generazioni e al loro fianco per la legalità.