Ultime news

1 minuto di lettura
Polizia di Stato

Uomo accoltellato a Priolo Gargallo, arrestato un 31enne

Un grosso coltello da cucina, con il quale l’arrestato aveva ferito la sua vittima è stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti

Il commissariato di Priolo

Un grosso coltello da cucina, con il quale l’arrestato aveva ferito la sua vittima è stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti

1 minuto di lettura

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Priolo Gargallo, con la collaborazione di personale delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno operato un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 31 anni, residente a Priolo Gargallo, accusato di tentato omicidio.

L’arrestato, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, nel pomeriggio di ieri, ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo.


L'ingresso dell'ospedale di Siracusa

Lite con accoltellamento, un uomo trasferito all’Umberto I in gravi condizioni

A Priolo

L’arrestato, individuato a seguito delle immediate indagini svolte dagli investigatori del Commissariato, su disposizione dell’autorità Giudiziaria competente, è stato condotto in carcere.

La vittima, curata dai sanitari del Pronto Soccorso, riportava una prognosi di quindici giorni per una ferita lacero – contusa alla gamba sinistra.

Un grosso coltello da cucina, con il quale l’arrestato aveva ferito la sua vittima è stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni