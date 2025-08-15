Polizia di Stato Uomo accoltellato a Priolo Gargallo, arrestato un 31enne Un grosso coltello da cucina, con il quale l’arrestato aveva ferito la sua vittima è stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti Link copiato!

di Giulio Perotti