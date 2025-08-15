Uomo accoltellato a Priolo, il sindaco Gianni: “gesto inqualificabile che offende la comunità”

“Oggi è una giornata tristissima per Priolo: un conducente della linea autobus è stato accoltellato da un passeggero“. Con queste parole il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha voluto commentare quanto accaduto ieri nel comune della zona industriale.

“Condanniamo con fermezza questo gesto inqualificabile – commentano il sindaco Gianni, l’Amministrazione e il Consiglio comunale – che offende profondamente la nostra comunità e vanifica gli sforzi quotidiani di chi lavora per il bene comune. Questo non è il paese che vogliamo per noi né per i nostri figli.”



