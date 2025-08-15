Uomo accoltellato a Priolo, il sindaco Gianni: “gesto inqualificabile che offende la comunità”

“Oggi è una giornata tristissima per Priolo: un conducente della linea autobus è stato accoltellato da un passeggero“. Con queste parole il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, ha voluto commentare quanto accaduto ieri nel comune della zona industriale.
“Condanniamo con fermezza questo gesto inqualificabile – commentano il sindaco Gianni, l’Amministrazione e il Consiglio comunale – che offende profondamente la nostra comunità e vanifica gli sforzi quotidiani di chi lavora per il bene comune. Questo non è il paese che vogliamo per noi né per i nostri figli.”
La vittima sarebbe stata centrata da uno o più fendenti a una gamba, procurandogli una grossa ferita come accertato dal personale del 118 intervenuto dopo le richieste di soccorso. La vittima è stata trasferita all’Umberto I di Siracusa in gravi condizioni
“Esprimiamo piena solidarietà al conducente e alla sua famiglia, augurandoci che possa ristabilirsi al più presto – ha concluso Gianni -. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e ai soccorritori per il pronto intervento e per il loro impegno costante a tutela della sicurezza e dell’incolumità di tutti“.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni