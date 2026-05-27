Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco nella notte: indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Noto sono intervenuti all’ospedale di Avola dopo il ricovero di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco.

L’uomo è arrivato al pronto soccorso nelle ore notturne con ferite provocate da arma da fuoco in una zona di campagna a Pachino. Secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente sotto osservazione dei sanitari.

I Carabinieri stanno raccogliendo elementi utili alle indagini, ascoltando eventuali testimoni e verificando ogni possibile pista.

Le indagini sono in corso.