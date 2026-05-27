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Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco nella notte: indagano i Carabinieri

Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco nella notte nel Siracusano. Ricoverato all’ospedale di Avola, non sarebbe in pericolo di vita

Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco nella notte nel Siracusano. Ricoverato all’ospedale di Avola, non sarebbe in pericolo di vita

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I Carabinieri della Compagnia di Noto sono intervenuti all’ospedale di Avola dopo il ricovero di un uomo ferito da colpi d’arma da fuoco.

L’uomo è arrivato al pronto soccorso nelle ore notturne con ferite provocate da arma da fuoco in una zona di campagna a Pachino. Secondo le prime informazioni raccolte, non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente sotto osservazione dei sanitari.

I Carabinieri stanno raccogliendo elementi utili alle indagini, ascoltando eventuali testimoni e verificando ogni possibile pista.

Le indagini sono in corso.


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