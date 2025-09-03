Uomo scomparso in mare, ricerche in corso. La figlia: “aiutateci a trovare mio padre”

Da due giorni non si hanno più notizie di Antonino Cusmano, 73 anni, uscito in mare il primo settembre 2025 alle 12:15 dal porto Fossa di Marzamemi. L’uomo non è più rientrato e non risponde al telefono.

Al momento della scomparsa indossava un costume bermuda blu, maglia a maniche lunghe verde e infradito. È alto 1,77 metri, ha corporatura esile, capelli bianchi, carnagione scura e non presenta tatuaggi.





Questa mattina i parenti dell’uomo hanno sporto formale denuncia così da poter attivare le ricerche – tutt’ora in corso – da parte delle autorità competenti, mentre familiari e conoscenti lanciano un appello a chiunque possa fornire informazioni utili.

A lanciare un grido di speranza è la figlia: “Aiutatemi a trovare mio padre. Oggi, 3 settembre alle 10:16, siamo riusciti a localizzare il suo dispositivo mobile al largo di Murro di Porco, ma sul posto non è stato trovato nulla”

Al momento sono in corso ricerche con mezzi aerei e navali della Guardia costiera e Fiamme Gialle. Presentata denuncia ai Carabinieri.