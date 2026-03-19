Uova di Pasqua Ail, a Siracusa e provincia torna l’appuntamento solidale a sostegno della ricerca

Torna il tanto atteso appuntamento con le Uova di Pasqua AIL, la storica manifestazione promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue. L’appuntamento è per il 20, 21 e 22 marzo, quando i volontari AIL saranno presenti nel territorio per offrire le tradizionali uova solidali a fronte di un contributo minimo di 15 euro.

“Scegliere un Uovo di Pasqua AIL – dice il presidente di AIL Siracusa, Claudio Tardonato – significa fare molto più che acquistare un semplice uovo di cioccolato. Significa sostenere oltre 140 studi scientifici in tutta Italia, finanziare borse di studio per giovani ricercatori, supportare i Centri Ematologici e garantire assistenza e servizi ai pazienti e alle loro famiglie. Un gesto concreto che contribuisce a dare speranza e futuro a migliaia di persone che affrontano un tumore del sangue”.

A Siracusa sarà possibile acquistare le uova di Pasqua AIL presso piazza San Giovanni e il Centro commerciale “Archimede”. Nella città barocca di Noto l’appuntamento è piazza Trigona, ad Avola in piazza Umberto, ad Augusta in piazza Duomo, a Ferla in piazza Crispi, a Floridia in piazza del Popolo.

Anche quest’anno, con un gesto semplice, ognuno può contribuire a fare la differenza scegliendo di donare la speranza a chi affronta un tumore del sangue.