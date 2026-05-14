UPI, Giansiracusa e Rosa a Roma per l’elezione del nuovo presidente: “Rafforzare il dialogo tra Liberi Consorzi siciliani e livello nazionale”

Il presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa e il vicepresidente Pietro Rosa, hanno partecipato ieri a Roma all’assemblea nazionale dell’UPI – Unione delle Province d’Italia, convocata per l’elezione del nuovo presidente nazionale.

L’assemblea ha eletto alla guida dell’Unione Enzo Lattuca. A lui Giansiracusa ha rivolto gli auguri di buon lavoro, auspicando una collaborazione istituzionale proficua sui temi che riguardano il futuro degli enti di area vasta e delle Province italiane.

Nel corso dei lavori, su richiesta dello stesso presidente del Libero Consorzio di Siracusa, è intervenuto il coordinatore dei Liberi Consorzi siciliani e presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani, Salvatore Quinci, che ha richiamato la vicenda siracusana come caso emblematico delle difficoltà finanziarie che interessano oggi numerosi enti locali italiani, con particolare riferimento ai dissesti che coinvolgono molti Comuni e alcune Province.

Un passaggio che ha riportato l’attenzione sulla necessità di affrontare a livello nazionale le criticità economico-finanziarie degli enti territoriali, tema considerato prioritario anche per garantire stabilità amministrativa e capacità di programmazione.

La partecipazione all’assemblea ha rappresentato anche un momento di confronto tra i presidenti dei Liberi Consorzi siciliani presenti a Roma. All’appuntamento istituzionale hanno preso parte i rappresentanti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, in un clima di rinnovata collaborazione e dialogo con i vertici dell’associazione nazionale e con l’obiettivo di rafforzare l’interlocuzione con la Regione Siciliana sui temi che riguardano il futuro degli enti di area vasta nell’Isola.

“Riteniamo fondamentale – hanno dichiarato Giansiracusa e Rosa – rafforzare il rapporto tra i Liberi Consorzi siciliani e l’UPI nazionale, affinché le specificità e le criticità degli enti siciliani possano trovare ascolto e adeguate risposte nei percorsi di riforma e rilancio delle Province italiane”.