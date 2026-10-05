Urso a Isab. Auteri: “istituzioni non si scelgono: il territorio va rappresentato tutto”

Politica · Polemica

“Quando arriva un ministro per affrontare il futuro di uno dei più importanti poli industriali del Paese, le istituzioni del territorio devono essere coinvolte tutte. Non si può decidere di volta in volta chi rappresenta la provincia e chi no”. Il deputato regionale Carlo Auteri interviene sulle modalità con cui è stata organizzata la visita del ministro Adolfo Urso all’Isab, alla quale non sono stati invitati tutti i sindaci dei Comuni interessati dalla zona industriale – erano presenti Priolo e Melilli, non Siracusa e Augusta – né tutti i parlamentari regionali e nazionali del territorio.

“Non è una questione di appartenenza politica, ma di correttezza istituzionale – sottolinea Auteri, che va oltre il singolo appuntamento –. Non possiamo avere una rappresentanza del territorio che cambia a seconda delle circostanze. La zona industriale riguarda l’intera provincia e tutti devono essere messi nelle condizioni di partecipare al confronto, soprattutto quando al tavolo c’è un rappresentante del Governo nazionale”.

Da qui anche un richiamo alla coerenza per il futuro: “Se si ritiene che gli interlocutori della zona industriale debbano essere soltanto quelli presenti sabato, allora questo criterio dovrà valere sempre, anche quando ci saranno problemi da affrontare. Non si può restringere il tavolo nei momenti favorevoli e poi allargarlo quando arrivano le difficoltà. Le vicende del Golden Power, dell’Isab e di IAS ci hanno già insegnato quanto le decisioni su quest’area possano avere conseguenze sull’intero territorio. Chiedo semplicemente rispetto dei ruoli e delle istituzioni. Un ministro viene nella provincia di Siracusa per parlare di una questione strategica per il suo futuro industriale, economico e occupazionale? Bene. Sindaci e rappresentanti istituzionali del territorio devono saperlo ed essere coinvolti. Sempre, indipendentemente dal colore politico”.