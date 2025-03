Urso a Siarcusa. Nicita: “fare presto e di più. Servono proposte specifiche”. Confartigianato Sicilia insiste sulla tutela di imprese e lavoratori

“Il ministro Urso oggi ha tracciato un quadro consapevole delle sfide complessive dei settori che riguardano il polo industriale, con alcuni annunci apprezzabili, in particolare per la revisione cibam in sede europea. Ha anche specificato l’apertura di un tavolo per l’indotto che riguarda il settore della chimica di base. Temi che meritano un apprezzamento”, così il senatore Antonio Nicia del Partito democratico a seguito dell’incontro a Confindustria.

“Al tempo stesso sulle questioni specifiche e immediate, – continua – tracciate anche dalle imprese dei settori della raffineria, della chimica e del cemento, legate soprattutto alla decarbonizzazione (alla luce del nuovo deal europeo che mette in campo 100 miliardi) e agli alti costi dell’energia e dell’abbattimento emissioni, non sono arrivate proposte concrete. Come nessun passo avanti è stato compiuto sui temi IAS e degli effettivi impegni assunti da Isab in sede di Golden Power, oltre alla rassicurazione del pieno controllo del ministro di azioni delle quali sappiamo poco o nulla. Dall’indagine TEHA emerge un quadro di mancata competitività del comparto del polo ma al tempo stesso di conferma che la domanda globale per la chimica è prevista in forte crescita, ragione per la quale non continuiamo a capire la scelta di ENI di confondere come strutturale una crisi di natura esclusivamente congiunturale, con il serio rischio di incrementare in futuro i costi della importazione della filiera dell’etilene in Italia. Servono proposte concrete. Noi abbiamo avanzato quella di istituire Zone industriali d’interesse nazionale strategico, al fine di fornire a un polo strutturato come quello di Priolo, strumenti e obblighi di coordinamento come di investimenti d’area per le attività fortemente della intera zona. – e poi conclude – Continueremo a porre questa iniziativa in parlamento perché appare evidente che servono strategie di lungo periodo da realizzare tuttavia in tempi brevi se si vuole garantire la sostenibilità economica, ambientale e occupazione del polo industriale.”

Mantenere i livelli occupazionali dei due impianti Versalis di Priolo e Ragusa (questo già chiuso) e di tutto l’indotto, salvaguardando le imprese del territorio. È questa la priorità per Confartigianato Sicilia, alla luce della firma del protocollo per la riconversione tra la Regione ed Eni Versalis.

“Siamo consapevoli che la scelta della riconversione dell’impianto viaggia in una corretta direzione green – dice Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Sicilia –, ma non possiamo perdere di vista la tutela di imprese e lavoratori. La Regione, prima di firmare il protocollo, ha chiesto ad Eni che l’impegno a mantenere i livelli occupazionali fosse assunto già nell’immediato e per tutta la durata dell’investimento in Sicilia e ha chiesto inoltre l’attivazione di iniziative di supporto per le imprese dell’indotto. Sembra che siamo sulla strada giusta, ma resteremo vigili affinché la riconversione non abbia ricadute negative sul nostro tessuto produttivo. Il cambiamento va fatto non contro ma con lavoratori e le aziende siciliane”.