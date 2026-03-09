Va allo stadio De Simone con un coltello a serramanico durante Siracusa-Giugliano: denunciato tifoso

Nel corso dei predisposti controlli preventivi e di filtraggio, effettuati in occasione dell’incontro di calcio tenutosi ieri pomeriggio allo stadio De Simone tra il Siracusa e il Giugliano, è stato sequestrato a carico, di un uomo che stava facendo ingresso all’interno di un settore dello stadio, un coltello a serramanico.

Dopo le incombenze di legge, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico allo stadio hanno denunciato l’uomo, un siracusano di 51 anni, per porto ingiustificato di coltello.

Sono in corso le procedure per l’emissione di un provvedimento DASPO nei confronti del soggetto.