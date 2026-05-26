Val d’Anapo-Sortino, Luigi Fazzino trionfa davanti al pubblico di casa: quarta vittoria per il pilota di Melilli

Tornava fra le strade di casa dopo i primi Ciak di stagione assolutamente entusiasmanti, covando il desiderio di iscriversi per la quarta volta nell’albo d’oro della attesissima gara di casa ed è riuscito ad essere un perfetto regista del week end indigeno, sbobinando il piu avvincente dei copioni in ogni salita. Il più veloce in prova uno, il più veloce in prova due, in testa in gara-1 ed ancora implacabile anche al cospetto dell’ultimo sventolio di scacchi, davanti al proprio pubblico in festa.

Luigi Fazzino applica la stessa intensità mentale in qualunque tappa del suo calendario eventi, a dispetto della validità della gara, riuscendo a sprigionare il valore del pacchetto uomo-macchina sia sulle strade più veloci e scorrevoli come la Val Camonica, che su quelle molto più guidate e tortuose come la Val D’Anapo-Sortino di oggi, aspetto che denota come la sintonia con questa seconda Osella PA30, sia ancora più nitida rispetto a quella già elevata raggiunta con il primo esemplare del 2024. Il feeling tecnico con il fido preparatore Paco 74 e con la sua ammiraglia gommata AVON, appare pressoché totale.

Dopo due ricognizioni chiuse in vetta ed una prima manche di gara archiviata in 3.09.30, il talento di Melilli attraversava le fotocellule della seconda manche dopo 3.11.09 e completava alla grande la mission della quarta vittoria a Sortino, aggiungendo altra carica agonistica e fiducia nei propri mezzi per la prossima sfida del SuperSalita di Fasano, nonché preziosi punti in classifica per Civm Sud e Campionato Siciliano, gli altri due importanti target stagionali in agenda. Come in ogni appuntamento, il team Fazzino Motorsport è stato supportato dal Comune di Melilli Terrazza degli Iblei e dalla Ecogest srl. Importante la partnership tecnica con l’AutoSport Sorrento, esclusivista italiana degli pneumatici AVON.