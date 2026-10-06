VALICA e Salute Donna Siracusa insieme: ecografie e visite gratuite per le dipendenti

Attualità · Salute

La Cooperativa Sociale VALICA e Salute Donna ODV – Sezione di Siracusa hanno siglato un protocollo d’intesa sulla prevenzione dei tumori al seno nei luoghi di lavoro. L’accordo, siglato da Carmelo Mazzarella (presidente di VALICA) e Mariaconcetta Francica Nava (presidente di Salute Donna ODV Siracusa), dà il via a una collaborazione che interesserà i mesi di ottobre e novembre con ecografie e visite senologiche da svolgere nei locali della Cooperativa.

L’iniziativa, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, nasce dalla volontà condivisa di promuovere la tutela della salute e di rendere più semplice l’accesso ai controlli preventivi. Un progetto che porta la prevenzione all’interno luogo di lavoro, trasformando la sensibilizzazione in un’opportunità concreta.

I controlli saranno eseguiti da medici esperti in senologia che collaborano volontariamente con l’associazione Salute Donna ODV Siracusa. Nata ad aprile 2021, è una realtà di volontariato che ogni giorno lavora per

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diffondere la cultura della prevenzione e del benessere femminile, offrendo ascolto, supporto e servizi concreti sul territorio.

Il tumore al seno continua a rappresentare una delle patologie oncologiche a maggiore incidenza nella popolazione femminile e la diagnosi precoce resta lo strumento fondamentale per la tutela della salute. Con l’accordo VALICA conferma l’attenzione sul benessere del personale, rappresentato in larga maggioranza da donne quotidianamente impegnate nei servizi sociali, educativi e assistenziali del territorio. Una scelta che vuole superare anche le difficoltà organizzative e di tempo che spesso portano a rimandare una visita importante.

“La nostra Cooperativa è fatta prima di tutto di persone e, nella maggior parte dei casi, di donne che ogni giorno si prendono cura degli altri – sottolinea Carmelo Mazzarella, presidente di VALICA -. Abbiamo ritenuto

importante fare qualcosa di concreto anche per prenderci cura di loro. La prevenzione deve passare da atti concreti, anche attraverso la collaborazione con le altre realtà del territorio, per poi tradursi in

opportunità realmente accessibili”.

La collaborazione con Salute Donna ODV si inserisce così in un più ampio percorso di attenzione al welfare aziendale e alla responsabilità sociale d’impresa, con l’obiettivo di contribuire a diffondere una vera cultura

della prevenzione.

“In questa ottica di rete, Salute Donna Siracusa ha stilato diversi progetti e protocolli d’intesa con aziende private e pubbliche, in particolare con l’INPS, per effettuare direttamente all’interno delle rispettive sedi visite senologiche gratuite per tutte le dipendenti – aggiunge la presidente Mariaconcetta Francica Nava -. In cinque anni i nostri medici volontari hanno visitato oltre 2.000 donne, ma ogni incontro ci ricorda che la prevenzione è efficace solo se è inclusiva e arriva ovunque, anche nei luoghi di lavoro”.