Vandali a Siracusa. Scimonelli: “Amministrazione immobile, tradito l’atto sugli impianti sportivi”

“A gennaio 2024 il Consiglio comunale ha approvato un mio atto di indirizzo chiaro, netto, inequivocabile: garantire sicurezza in tutti gli impianti sportivi della città. Non un auspicio generico, ma un impegno politico preciso rivolto all’amministrazione. Da allora, però, il nulla. Nel frattempo i fatti parlano da soli: strutture lasciate senza controllo, accessi incontrollati, atti vandalici che si ripetono con inquietante regolarità. Gli episodi più recenti – i furti al Campo Scuola, i danneggiamenti alla palestra Akradina e alla Cittadella – non sono emergenze imprevedibili, ma la conseguenza diretta di una totale assenza di prevenzione”. Così il capogruppo di Insieme al Consiglio comunale di Siracusa, Ivan Scimonelli, a seguito degli atti vandalici che hanno colpito nella notte l’impiantistica sportiva.

“Qui sta il punto politico: non siamo di fronte a un problema di risorse, ma di priorità. La copertura di bilancio esiste. Gli strumenti amministrativi anche. Ciò che manca è la volontà di agire – sottolinea -. Nel “mare magnum” degli affidamenti diretti, dove si riesce a trovare spazio e velocità per ogni tipo di intervento, è francamente incomprensibile come non si riesca a garantire un servizio minimo e fondamentale come la vigilanza e la sicurezza degli impianti sportivi. Parliamo di beni comuni. Parliamo di luoghi frequentati da giovani, famiglie, associazioni. Parliamo di strutture che, una volta vandalizzate, richiedono ulteriori risorse pubbliche per essere ripristinate, alimentando un circolo vizioso fatto di incuria e sprechi. Per questo chiediamo all’amministrazione di uscire dall’immobilismo e dare immediata attuazione all’atto di indirizzo votato dal Consiglio comunale oltre due anni fa. Non servono nuove promesse, servono atti concreti: sistemi di controllo, custodia, presidio. Continuare a ignorare questo tema significa accettare che il patrimonio sportivo della città venga progressivamente distrutto. E questo non è più tollerabile”.