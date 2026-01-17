Ultime news

Vandali in centro a Noto, denunciati 3 minori: uno di loro ha meno di 14 anni

I giovani, che sono stati identificati a seguito di accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, hanno agito nelle ore notturne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Noto, a seguito dei gravi atti di vandalismo che hanno interessato recentemente il centro storico di Noto e relativi, in particolare, all’imbrattamento di alcuni edifici e monumenti di rilevanza storica e artistica della città barocca, ha deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Catania tre soggetti minori.

I giovani, che sono stati identificati a seguito di accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, hanno agito nelle ore notturne.

Nei prossimi giorni il personale del Commissariato provvederà a convocare i genitori.


