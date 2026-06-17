Vannacci: “il femminicidio non esiste”, protesta le Democratiche siracusane: “affermazioni gravissime”

“Le recenti affermazioni dell’eurodeputato Roberto Vannacci sul tema dei femminicidi sono di una gravità assoluta e non possono essere tollerate”. Così le Democratiche siracusane esprimono totale indignazione di fronte a dichiarazioni che calpestano la memoria delle vittime e il dolore delle loro famiglie.

Il reato introdotto in Italia un anno fa è “un’assurdità” – ha detto Vannacci – perché “è un omicidio come tutti gli altri”, convinto che non sia il genere della vittima a poter definire un delitto. “Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità”, argomenta. E messo alle strette dai cronisti, è definitivo: “Il femminicidio non esiste”.

“Definire il femminicidio o le dinamiche di violenza di genere con superficialità, o peggio, tentando di ridimensionare la matrice patriarcale e culturale di questo fenomeno, rappresenta un insulto quotidiano a tutte le donne. – si legge in una nota a firma di Luciana Formica, delegata siracusana alla Conferenza nazionale delle Donne Democratiche. – Chi siede nelle istituzioni ha il dovere etico e politico di difendere i diritti umani e contrastare la violenza, non di alimentare stereotipi pericolosi che rischiano di giustificare i carnefici. La lotta contro la violenza sulle donne necessita di un impegno culturale, educativo e legislativo costante, che non può essere inficiato da provocazioni ideologiche volte solo a raccogliere consenso elettorale sulla pelle delle donne. Siracusa e la sua provincia pagano già un tributo altissimo in termini di violenza di genere. Non permetteremo che si normalizzi un linguaggio retrogrado e tossico. Chiediamo una netta presa di distanza da parte di tutte le forze politiche sane del territorio. La nostra battaglia per la dignità, il rispetto e la vita delle donne continuerà, senza arretrare di un millimetro, nelle piazze, nelle scuole e nelle istituzioni”.