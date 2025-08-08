Variazioni Bilancio Ars, Spada (PD): “Dopo due anni stanziate le risorse per danni causati da calamità naturali e incendi per la provincia di Siracusa”

“Il Governo Regionale ha tenuto conto delle richieste pervenute dal sottoscritto, e sostenute dai colleghi deputati della provincia di Siracusa, aumentando le risorse del fondo per i ristori da riconoscere a famiglie e aziende vittime di eventi calamitosi, stanziando 3 milioni e 750 mila euro”. Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, commenta così la scelta del Governo Schifani avvenuta in sede di discussione sulle variazioni di bilancio in Assemblea Regionale Siciliana.

“In aula – prosegue Spada – ho denunciato come chi amministra questa Regione non fosse riuscito a inserire risorse adeguate per sostenere le famiglie che, dal 2023, hanno perso tutto a causa degli incendi e degli eventi calamitosi che hanno danneggiato terreni agricoli e aziende. Il Governo Regionale aveva destinato solo 750 mila euro come misura per tutta la Sicilia, troppo poco per dare quantomeno un segnale di presenza e vicinanza. Grazie al mio intervento, sostenuto dai colleghi parlamentari della provincia siracusana, il Governo ha rimpinguato il fondo. Si tratta di una misura certamente non definitiva e bastevole, ma servirà per dare respiro a chi ha perso quasi tutto e vuole ricominciare”.





Il fondo di 3 milioni e 750 mila euro verrà adesso diviso per province, in attesa del decreto attuativo dell’Assessorato competente. “Aspettiamo il decreto – aggiunge il parlamentare regionale – per capire quante e quali risorse spettanti alla provincia di Siracusa. Già in precedenza il territorio siracusano era stato escluso dal riparto delle somme, ma questa volta sia il presidente dell’Assemblea Regionale sia il governatore Schifani hanno assunto l’impegno di investire, a settembre, ulteriori somme destinate esclusivamente alla provincia di Siracusa. Dopo due anni di battaglie portate avanti insieme ai colleghi deputati della provincia, finalmente il Governo regionale ha dimostrato di avere la giusta sensibilità verso il nostro territorio”.