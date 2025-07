Variazioni di bilancio: digitalizzazione, edilizia scolastica e sicurezza al centro dell’azione del Libero Consorzio

Nella seduta tenutasi mercoledì scorso, il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, presieduto dal presidente Michelangelo Giansiracusa, ha approvato all’unanimità dei presenti – con il voto favorevole sia della maggioranza che dei gruppi di opposizione – cinque importanti variazioni di bilancio relative a progetti strategici in ambito digitale e di edilizia scolastica.

Tre variazioni hanno riguardato progetti informatici, per un totale di oltre 1,4 milioni di euro:

• € 410.492,45 per il potenziamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT) attraverso la realizzazione di banche dati georeferenziate, l’ottimizzazione dei processi amministrativi interni e la pubblicazione di servizi digitali fruibili da cittadini, imprese e professionisti;

• € 106.022,02 per la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’Ente nella gestione dei pareri e delle conferenze dei servizi;

• € 931.712,00 per il progetto PNRR relativo alla migrazione al cloud, che consentirà di integrare e rendere accessibili nuovi servizi digitali come autoscuole, pesca e turismo, e di destinare parte delle risorse residue alla sostituzione del centralino, all’acquisto di server e nuovi PC.





A questi si aggiungono due ulteriori variazioni, per un totale di € 425.400,00, con fondi regionali destinati a edilizia scolastica e protezione civile:

• € 200.000,00 per lavori urgenti di messa in sicurezza del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia, a seguito degli eventi meteo straordinari del novembre 2024, finanziati dalla Protezione Civile Regionale;

• € 225.400,00 per interventi di adeguamento sismico e rifacimento della copertura della palestra dell’Istituto “Filippo Juvara” di Siracusa, finanziati dall’Assessorato regionale all’Istruzione.

“Le variazioni approvate – dichiara il presidente Michelangelo Giansiracusa – testimoniano la piena operatività dell’Ente e la volontà condivisa di dare risposte concrete in settori strategici come la transizione digitale, la sicurezza scolastica e la prevenzione dei rischi”

I lavori consiliari si sono svolti in un clima di collaborazione tra tutte le componenti, a conferma di una sensibilità istituzionale condivisa sulle priorità che riguardano l’intero territorio provinciale.