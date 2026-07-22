Vasto incendio tra Floridia e Canicattini Bagni, chiesto rafforzamento squadre di soccorso

Cronaca · Emergenza

Non da scampo l’ondata di calore che sta mettendo in ginocchio i territori siciliani con alte temperature e incendi.

In provincia di Siracusa un vasto incendio da ore sta interessando la fascia di territorio tra Floridia e Canicattini Bagni, dove sono impegnate numerose squadre di Vigili del Fuoco e dei Volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile canicattinese.

Il Sindaco di Canicattini Paolo Amenta, vista l’entità dell’incendio, ha richiesto l’intervento del servizio aereo e di altri Vigili del Fuoco, per cui è già attivo un elicottero e altre squadre a supporto di quelle già operative in zona per fermare le fiamme e scongiurare che arrivino a ridosso delle abitazioni, superando la cava.

Per cui il Sindaco Amenta invita i cittadini alla massima prudenza e di allontanarsi dalle fasce di incendio, evitando azioni avventate.

Considerate le alte temperature lo stesso Primo Cittadino di Canicattini Bagni, inoltre, invita tutti i cittadini ad intraprendere tutte le precauzioni di sicurezza, ad iniziare dall’evitare, se non proprio necessario, di uscire nelle ore più calde della giornata.

Si raccomanda, altresì, di non accendere fuochi e di segnalare eventuali emergenze e incendi nel territorio o persone intende ad accendere fuochi chiamando il numero di emergenza ambientale 1515 o il numero unico delle emergenze 112 e il numero 1500 per le ondate di calore.

A Canicattini Bagni e nel territorio ibleo, dove da giorni sono impegnati con grande dedizione i Volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile nello spegnimento di incendi insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco e nell’assistenza ai più fragili, si ricorda sono sempre attivi i numeri telefonici della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945551 – 0931945131 – 3343475475 per tutte le segnalazioni o richieste d’intervento.